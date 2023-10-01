В ДТП в Красноярске погиб мужчина и пострадал двухлетний ребенок
В Красноярке произошло ДТП, в котором пострадала двухлетняя девочка и погиб 38-летний мужчина. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает пресс-служба УГИБДД по Красноярскому краю.
Инцидент произошел утром на улице Калинина. По предварительной информации, во время поворота в машину Nissan, в которой ехали женщина и ребенок, врезалась двигающаяся на красный свет Toyota.
Девочку госпитализировали. В данный момент на месте происшествия работает ДПС.
Ранее, 30 сентября, ДТП с участием четырех машин произошло на внешней стороне 36-го км МКАД. В результате происшествия пострадал один человек.