Минобороны России: силы ПВО перехватили две ракеты «Гром-2» над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны перехватили две украинские ракеты «Гром-2» в Крыму. Об этом 1 октября сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе», — заявило ведомство.

Атаки были направлены по объектам в Российской Федерации. Обломки сбитых ракет упали в Джанкойском районе.

До этого, 1 октября, российская система ПВО сбила украинский беспилотник в Краснодарском крае. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

В распоряжении «Известий» появились кадры момента падения дрона. На видео показано, как летательный аппарат пикирует вниз, после чего на месте падения появляются яркая вспышка и густые клубы дыма.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны Украины.