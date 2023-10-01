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Посол Украины заявила об ожидании новой военной помощи от США

Посол Маркарова: в Киеве рассчитывают на поставки оружия США через 45 дней
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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В Киеве надеются, что Вашингтон подготовит новые решения по поставкам оружия через 45 дней. Об этом в воскресенье, 1 октября, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова после новостей о подписании американским лидером Джо Байденом закона, продлевающего финансирование федерального правительства страны.

По словам посла, у Украины на данный момент есть несколько миллиардов долларов для решения проблем с обороной и энергетикой. Кроме того, она обратила внимание на то, что бюджетная резолюция США является временной и будет принята только на 45 дней.

«Очевидно, что по завершении этих 45 дней потребуется новое решение», — написала Маркарова на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, она высказала мнение, что ничего не угрожает ранее одобренным поставкам США.

«Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее», — отметила посол.

Полный шатдаун: в США возникла угроза приостановки работы правительства
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Ранее, 30 сентября, палата представителей США утвердила 30 сентября проект финансирования правительства на 45 дней, предложенный Республиканской партией. Проект не содержит какой-либо финансовой помощи Украине.

29 сентября представители Республиканской партии спрогнозировали двухнедельный перерыв в работе правительства. Отмечалось, что в случае объявления шатдауна более 820 тыс. федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, то есть они не смогут выйти на другую работу, а заработная плата не будет перечислена.

Днем ранее, 28 сентября, политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Известиям», что приостановка работы правительства США приведет к сокращению помощи Украине. По его мнению, у президента США Джо Байдена нет возможности избежать шатдауна — этот процесс произойдет автоматически 1 октября.

Байден 24 сентября призвал членов Республиканской партии не допустить шатдауна. Он подчеркнул, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая детскими образовательными программами. Американский лидер призвал республиканцев вернуться к вопросу бюджета.

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