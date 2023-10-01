Карта спецоперации на Украине 1 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 октября можно в материале «Известий».

Как заявили в Минобороны, на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 10 атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны.

Потери ВСУ за сутки на этом направлении превысили 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

На краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов». Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих.

В районе населенного пункта Приютное Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны.

В ходе контрбатарейной борьбы на купянском направлении поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 483 самолета, 250 вертолетов, 7314 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12 247 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 656 единиц специальной военной автомобильной техники.

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