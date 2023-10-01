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Российские войска поразили склад вооружения ВСУ в Николаевской области
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Российские войска поразили склад вооружения ВСУ в Николаевской области

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Российские войска поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Снегиревки в Николаевской области. Об этом 1 октября сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной республики (ДНР). Была уничтожена также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Никаноровки ДНР.

Российским военным также удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в Клещеевке ДНР. По данным ведомства, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США.

Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией российской армии было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103 районах.

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Днем ранее, 30 сентября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении ВС РФ трех украинских оружейных складов в Херсонской области и ДНР, были сбиты 25 беспилотников. Сообщалось также, что российская армия ликвидировала артиллерийскую систему М777 и буксируемую гаубицу М119 производства США, а также артиллерийскую установку FH70 производства Великобритании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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