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Депутат ГД назвал самоубийственным новый план контрнаступления Киева

Депутат ГД Шеремет: новый план контрнаступления Зеленского самоубийственен и бесперспективен
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Новый план контрнаступления, который киевский режим представил своими западным кураторам, носит самоубийственный и бесперспективный характер. Об этом в воскресенье, 1 октября, заявил депутат Госдумы от Крыма Михал Шеремет.

«Это обычная профанация и попытка [президента Украины Владимира] Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. <...> Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины», — сообщил политик в беседе с «РИА Новости».

Украинский лидер таким образом перечеркивает любые шансы Украины на сохранение как государства, отметил Шеремет. Он заключил, что русское оружие так или иначе уничтожит любого агрессора и оккупанта, которые будут представлять угрозу российской земле или российскому суверенитету.

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Ранее, 29 сентября, Зеленский согласовал с представителями из США и Великобритании план нового наступления Украины и захват Запорожской атомной электростанции. В этих целях, в частности, в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр.

В этот же день глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев заявил, что новый план контрнаступления ВСУ заведомо обречен на провал. Он подчеркнул, что процесс распада Украины еще не завершен, потому что в ее составе пока остаются исторически принадлежащие России регионы.

30 сентября схожее мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его предположению, попытка наступления ВСУ в регионе обречена на провал, но противник будет стараться предпринимать различные действия для нагнетания напряжения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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