Появились кадры уничтоженных российскими десантниками украинских позиций

Российские военные продолжают наносить удары по вражеским целям в зоне спецоперации на Украине. В воскресенье, 1 октября, «Известия» демонстрируют очередной результат успешной боевой работы.

На представленных кадрах можно заметить последствия ударов ВС РФ.

Днем ранее, 30 сентября, появились кадры уничтожения российскими военными района погрузки военнослужащих 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Украинка при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

На видео можно заметить процесс нанесения удара российскими военными, за которым следуют взрыв и густое облако дыма.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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