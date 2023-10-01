Силы ПВО РФ сбили ракету над Джанкоем

В Крыму над Джанкоем российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету. Об этом в воскресенье, 1 октября, заявил глава крымского полуострова Сергей Аксенов.

«Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет. Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он обратился к жителям Джанкоя с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В Министерстве обороны позднее уточнили, что российские средства ПВО перехватили над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Обломки упали на территории Джанкойского района.

Ранее в этот же день российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Краснодарским краем. В результате происшествия информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Кроме того, в распоряжении «Известий» появились кадры с моментом падения дрона. Так, на записи видно, как аппарат пикирует вниз, после чего на месте падения появляются рыжая вспышка и густой столп дыма.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.