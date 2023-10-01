Простые американцы удивились бы, узнав правду о поставках оружия и финансовой поддержке Украины. Об этом 1 октября заявил «Известиям» подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.

«Я думаю, что, если бы все знали ситуацию в целом, они были бы поражены», — предположил реакцию американцев Расмуссен.

По мнению политолога, для простых граждан США такие действия руководства страны непонятны. Расмуссен подчеркнул, что большинство американцев даже не знает, где находится Украина.

Он отметил, что и демократы, и республиканцы продолжают выступать за поставки оружия Украине. Расмуссен подчеркнул, что демократы поддерживают президента США Джо Байдена, который является приверженцем Демократической партии, и его просьбы.

Однако отставной подполковник предполагает, что скоро в Соединенных Штатах начнет ощущаться некое давление, чтобы сократить финансирование. Расмуссен думает, что законопроект о взаимном финансировании в этом случае показывает, где в первоначальном документе содержатся средства для Украины.

Эксперт отметил, что финансовая помощь и объемы вооружения, отправляемые на Украину, начинают сокращаться. Он заметил, что такой процесс настораживает союзников Вашингтона в Европе.

В текущем проекте бюджета США нет графы о помощи Украине, за которую выступали демократы. Белый дом 1 октября призвал Маккарти рассмотреть отдельный законопроект, предусматривающий выделение средств на нужды Киева. Байден в этот же день заявил, что после принятия проекта временного финансирования правительства Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Украины. Он также отметил, что ожидает от Маккарти «полной приверженности» политике финансовой поддержки Киева, которая так нужна ему «в этот критический момент».

При этом на заседании конгресса 28 сентября также проводилось голосование по поправке, которая предлагала запретить финансирование Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность Госдепартамента и иностранную помощь в следующем году. Она была предложена республиканкой Марджори Тейлор Грин. Однако конгресс не поддержал инициативу, проголосовав 342 голосами против и 90 голосами за.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.