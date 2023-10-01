Боррель приехал из Одессы в Киев

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 1 октября прибыл в Киев из Одессы. Об этом он проинформировал на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Как ожидается, там он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Вместе они примут участие в мероприятиях в память о погибших украинских военнослужащих.

1 октября на Украине отмечают День защитника, который ранее праздновали там 14 октября, день совпадал с православным днем Покрова Пресвятой Богородицы. Однако после перехода на григорианский календарь Покров сместился на 1 октября.

Глава евродипломатии прибыл на Украину накануне и посетил Одессу.