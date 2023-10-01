Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«1 октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Накануне, 30 сентября, силы российский противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории Белгородской области с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Все снаряды, выпущенные украинскими боевиками, были уничтожены, кроме того, в результате инцидента информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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