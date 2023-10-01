В Госдуме назвали случаи освобождения дачников от налога на бани

Существуют случаи, когда дачники могут не платить налог на бани и другие хозяйственные постройки. Об этом 1 октября заявил депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов.

«Главный признак постройки (на которую нужно платить налог. — Ред.) — наличие прочного фундамента, который отличает ее от схожих построек без фундамента, которые с землей уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и т.д.) уже не считаются объектами капитального строительства, и налог с них платить граждане не должны», — объяснил Гаврилов в разговоре с «РИА Новости».

По словам депутата, статья 407 («Налоговые льготы») Налогового кодекса (НК) РФ позволяет гражданину не платить налог на одну хозпостройку на участке, если ее площадь не превышает 50 кв. м.

При этом, по данным Росреестра, если у бани, сарая или туалета есть фундамент и все признаки капитального объекта, то гражданин должен его зарегистрировать соответствующим образом, а затем оплачивать налог за владение такой недвижимостью.

Как отмечает Гаврилов, налоговые органы узнают о зарегистрированных капитальных постройках гражданина из единого реестра прав на недвижимое имущество, который ведет Росреестр.

Ранее, 15 августа, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал «Известиям», в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи. По его словам, если гражданин получил дачу в подарок или в наследство, приобрел ее по договору ренты или дача оказалась в собственности в результате приватизации, то платить налог от ее продажи не нужно.

Также, по его словам, не придется платить налог, если дача была в собственности у гражданина более пяти лет или если садовод продал свою даче менее чем за 1 млн рублей.