Акция «10 тысяч шагов к жизни» стартовала в России

В воскресенье, 1 октября, россияне выходят на пешую прогулку в рамках всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», которая в этот раз состоится под девизом «От сердца к сердцу».

Ее инициатором стал российский врач-кардиохирург Лео Бокерия. Мероприятие приурочено к двум датам — Всемирному дню сердца (29 сентября) и Всероссийскому дню ходьбы (1–2 октября).

Старт всероссийской акции уже дали жители Дальнего Востока. Однако центральной площадкой мероприятия станет территория ВДНХ в Москве. Вместе с другими участниками на маршрут выйдут врачи — они расскажут о том, как можно снизить риск заболеваний сердца.

«Нашей акцией мы еще раз хотим подчеркнуть, что не только медицина, но и инфраструктура здорового образа жизни должна быть доступна всем. Задача государства — обеспечить гражданам возможность выбора и ведения здорового образа жизни. А задача человека — воспользоваться этим выбором и ответственно относиться к своему здоровью», — приводятся слова Бокерии на сайте ВДНХ.

Проект «10 тысяч шагов к жизни» был основан на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по части ежедневной двигательной активности для взрослых, согласно которым для поддержания минимума физической активности надо проходить от 6 до 10 тыс. шагов каждый день, а также на материалах международного призыва к действиям для повышения физической активности населения «Рождены для движения».

Так, акция направлена на популяризацию ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, действенного для поддержания здоровья и физической формы, а также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые подобная акция стартовала на ВДНХ во Всемирный день сердца в сентябре 2015 года.