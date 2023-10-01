В Анкаре запретили телевещание с места попытки теракта

Главная прокуратура Анкары приступила к расследованию попытки теракта у здания МВД Турции в центре Анкары, при этом введен запрет на телевещание с места происшествия. Об этом сообщает 1 октября телеканал TGRT Haber.

Запрет для СМИ на вещание наложен дежурным уголовным судом Анкары. Это сделано для того, чтобы журналисты не раскрывали деталей происшествия, которые могут помешать расследованию.

Также в Сети появились кадры с моментом взрыва.

Ранее утром в воскресенье двое террористов подъехали к воротам здания МВД в центре Анкары. Один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. По злоумышленникам был открыт огонь, второго террориста таким образом нейтрализовали.

В результате перестрелки легкие ранения получили двое полицейских. Жертв нет.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники.