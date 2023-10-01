Еще два украинских БПЛА перехвачены над Смоленской областью
Еще два украинских беспилотника перехвачены в воскресенье, 1 октября, силами российской противовоздушной обороны над Смоленской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в этот день над регионом вывели из строя три украинских БПЛА.
Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор области Василий Анохин, в общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — указал он.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.