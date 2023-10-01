Российские военнослужащие отмечают День Сухопутных войск

В России 1 октября отмечают свой профессиональный праздник военные Сухопутных войск (СВ). В зоне спецоперации навыки такого подразделения Вооруженных сил РФ особенно важны, так как этим бойцам достаются одни из самых сложных задач. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова в воскресенье, 1 октября, пообщалась с ними на передовой.

Даже несмотря на праздник, бойцы проявляют максимальную собранность. Танкисты работают на государственной границе, в нескольких километрах от которой российская разведка обнаружила опорник Вооруженных сил Украины.

Успешно выполнив задачу по ликвидации вражеской техники, танк прячется в надежно замаскированное укрытие в тылу, где он не виден разведывательным дронам противника.

«Был воспитан родителями как патриот страны. Чувствую гордость, чувствую поддержку местного населения, которое нам всегда помогает», — рассказал командир танкового взвода с позывным Джордж. Молодой человек еще в школе решил, что пойдет в танковое училище. Сейчас для России он является тем самым защитником Родины.

Бойцам на передовой приходится работать ежедневно для того, чтобы предотвратить попытки украинской армии бить по мирным населенным пунктам. Российские военные такие атаки успешно подавляют.

С особой гордостью мотострелки показывают своего «зверя», так здесь прозвали легендарную «Дашку» (крупнокалиберный пулемет Дегтярева – Шпагина). Техника с 1939 года находится на вооружении, и до сих пор это один из лучших в мире пулеметов, который эффективно ликвидирует вражеские дроны и диверсионно-разведывательные группы.

«Он прошел все войны с этого периода, включая Великую Отечественную. Он эффективно работает до 3 км зажигательными, то есть всё это видно. Калибр 12,7. Если приложится он, то уже конкретно без вариантов», — рассказал подробнее про оружие заместитель командира мотострелкового взвода с позывным Лучник.

Кроме оружия есть также настоящий подземный бункер, где военные проводят время, когда не находятся на передовой. Стены в помещении украшают письма от школьников со всей страны.

Даже во время своего праздника танкистам, мотострелкам, артиллеристам не получается выдохнуть, так как работы на границе действительно хватает.

В Вооруженных силах Российской Федерации 1 октября отмечают профессиональный праздник — День Сухопутных войск. Дата установлена указом президента России Владимиром Путиным от 31 мая 2006 года.

В состав Сухопутных войск входят мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, специальные войска.