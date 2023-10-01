Путин поздравил военных сухопутных войск с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем сухопутных войск, выразив уверенность в том, что военные и далее будут показывать высокий уровень подготовки и обеспечивать национальные интересы РФ. Текст поздравительной телеграммы опубликован 1 октября на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за ее свободу и независимость», — указал президент.

Путин также обратил внимание на то, что нынешнее поколение военных сухопутных войск продолжает эти патриотические традиции. Он отметил мужество бойцов, которое они проявили в ходе СВО.

День сухопутных войск отмечается в России ежегодно 1 октября начиная с 2006 года. Праздник учрежден указом президента РФ.