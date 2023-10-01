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Эстония закупит у США ракеты ATACMS и РСЗО HIMARS

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Фото: Global Look Press/Axel Heimken
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Эстония закупит у США не только реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, но и ракеты большой дальности ATACMS. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщает ERR.

Двустороннее соглашение на закупку необходимого военного оборудования было подписано в декабре прошлого года. Как ожидается, поставки состоятся в течение 2025 года.

«Наш заказ конкретно включает в себя новейшие боеприпасы М-57 с дальностью стрельбы до 300 км», — рассказал директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус Саар.

На данный момент американская армия уже испытала новую версию высокоточной ударной ракеты PSR, которая способна летать на расстояние 500 км. Есть предположение, что именно она выступит заменой ATACMS.

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Ранее, 21 сентября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет помощи Украине не войдут ракеты ATACMS.

Однако позже, 22 сентября, в американских СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден готов передать Украине небольшую партию этих ракет. Также возникали сведения, что Штаты собираются поставлять модифицированные ракеты, снабженные кассетными боеприпасами вместо обыкновенной боеголовки.

В тот же день пресс-секретарь Карин Жан-Пьер опровергла эти слухи, заявив, что в Белом доме еще не принято окончательное решение о поставках.

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