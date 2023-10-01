ВС РФ вывели из строя три украинских беспилотника над Смоленской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вывели из строя три украинских беспилотника над Смоленской областью. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщило Министерство обороны РФ.
«1 октября около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении министерства.
Ранее этим же днем силы ПВО РФ ликвидировали один украинский беспилотник в Краснодарском крае. Атака была зафиксирована около 8:00 мск, информации о пострадавших и разрушениях в результате происшествия не поступало.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.