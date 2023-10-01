Три человека пострадали при обстреле центрального рынка Шебекино со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центральный рынок Шебекино в Белгородской области, в результате чего, по предварительным данным, пострадали три человека. Об этом 1 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног», — написал он в своем Telegram-канале.

Сотрудники пожарной части оказали раненым первую помощь. Один из пострадавших не стал дожидаться врачей и ушел. Второго раненого госпитализировали в больницу № 2 города Белгорода.

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Гладков уточнил, что в результате обстрела были повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. На место приехали глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Там проводится обход территории.

Ранее, 5 сентября, Гладков сообщил, что при обстреле села Козинка Грайворонского района погиб местный житель. Мужчина умер от полученных травм на месте инцидента до приезда медиков. Кроме того, во время обстрела была ранена женщина: она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер.

Украинские боевики начали осуществлять атаки на регионы России из-за проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение РФ было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.