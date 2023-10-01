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В Крыму призвали оспорить санкции Запада

Глава парламента Крыма Константинов: санкции Запада нужно оспорить
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Санкции Запада должны быть оспорены, потому что они являются нелегитимными. Об этом 1 октября заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Он назвал санкционную политику совершенно беспредельной. По мнению Константинова, она является, по сути, одной из форм прокси-войны. В данном случае военных не посылают на территорию противника, но приостанавливают экономические процессы, перекрывая государству кислород.

«Все санкции нелегитимны. Они нелегитимны по своей сути. Применение санкций вне процедур, утвержденных ООН, международным правом не предусмотрено. <...> Поэтому, безусловно, с позиции логики санкции должны быть оспорены и признаны юридически незаконными», — сообщил Константинов «РИА Новости».

Он назвал нахождение Крыма в составе Украины незаконным и «досадной ошибкой». По мнению Константинова, именно поэтому не стоит наказывать регион за то, что его власти исправили эту ошибку.

Константинов считает, что на данный момент западные руководители пытаются достичь поставленных целей любой ценой, при этом не ставя на первое место правовые нормы. Поэтому, считает он, вряд ли получится прекратить санкционную войну. По его мнению, отменить санкции можно, только сделав их невыгодными для экономики самого Запада.

«В этом направлении уже кое-что сделано. Пройдем этим путем до конца — вернем Запад к разумному взаимовыгодному сотрудничеству. Или пошлем его с его санкциями куда подальше. Но верить ему в любом случае не будем больше никогда», — отметил Константинов.

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21 февраля 2022 года Евросоюз расширил действующие с 2014 года санкции в отношении российских и украинских физлиц и организаций «за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины», добавив в список пять новых фигурантов. Тогда под санкции, в частности, попали три депутата Госдумы от Крыма и Севастополя Алексей Черняк, Леонид Бабашов и Татьяна Лобач, а также двое представителей руководства избиркома Севастополя Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.

До этого, 11 октября 2021 года, стало известно, что Евросоюз расширил черный список по присоединению Крыма к России, включив в него еще восемь человек. Перечень пополнили люди, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя.

Республика Крым присоединилась к России в 2014 году после референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

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