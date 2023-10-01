Боксер Альварес в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
Мексиканский боксер Сауль Альварес 30 сентября выиграл бой против американца Джермелла Чарло. Таким образом Альварес смог сохранить звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории.
Бой в Лас-Вегасе длился 12 раундов. Решение судьи приняли единогласно.
Во время всего боя Альварес действовал первым и часто работал по корпусу соперника. В седьмом раунде Альварес отправил Чарли в нокдаун.
К этому моменту на счету Альвареса серия из трех побед. Последнее его поражение произошло в бою с россиянином, чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) 8 мая 2022 года также в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене».
В августе Чарло отказался проводить защиту пояса в бою с сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тимом Цзю. В результате российский боец без боя стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Вместо защиты пояса Чарло решил побороться за звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе.
WBO предупредила Чарло, что если он выйдет на ринг и будет представлен как чемпион мира по версии WBO, то официально лишится титула.