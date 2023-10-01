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Боксер Альварес в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Tom Hogan/www.hoganphotos.
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Мексиканский боксер Сауль Альварес 30 сентября выиграл бой против американца Джермелла Чарло. Таким образом Альварес смог сохранить звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории.

Бой в Лас-Вегасе длился 12 раундов. Решение судьи приняли единогласно.

Во время всего боя Альварес действовал первым и часто работал по корпусу соперника. В седьмом раунде Альварес отправил Чарли в нокдаун.

К этому моменту на счету Альвареса серия из трех побед. Последнее его поражение произошло в бою с россиянином, чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) 8 мая 2022 года также в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене».

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В августе Чарло отказался проводить защиту пояса в бою с сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тимом Цзю. В результате российский боец без боя стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Вместо защиты пояса Чарло решил побороться за звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг против мексиканца Сауля Альвареса в Лас-Вегасе.

WBO предупредила Чарло, что если он выйдет на ринг и будет представлен как чемпион мира по версии WBO, то официально лишится титула.

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