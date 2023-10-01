Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор 30 сентября заявил, что США должны либо признать поражение на Украине из-за риска возможной эскалации, либо отправить туда свои войска.

«Мы подошли к тому моменту, когда должны либо сказать, что всё, мы больше ничего не можем сделать, так как слишком велик риск прямой войны с Россией, либо мы вовлекаемся еще глубже и говорим об использовании наших собственных сухопутных войск», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Как отметил Макгрегор, Вашингтон не готов ко второму варианту развития событий. Он призвал стороны конфликта заключить мир.

Ранее, 16 сентября, экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн сказал, что НАТО на фоне череды неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) может задействовать свои войска для участия в конфликте. По его словам, такой вариант развития событий уже допускают в Вашингтоне.

6 сентября член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что администрация президента Джо Байдена достаточно безумна, чтобы ввести войска на Украину против России. Она отметила, что больше всего ее беспокоит третья мировая война, в связи с чем пришло время добиться мира и голосовать за то, чтобы не посылать Украине больше ни копейки.

До этого, 1 сентября, бывший полковник Вооруженных сил (ВС) США Тони Шаффер заявил, что западные страны совершили колоссальную ошибку, не прислушавшись к позиции России и ее президента Владимира Путина перед началом спецоперации. Он добавил, что, если Запад продолжит в том же духе, это приведет к дальнейшей эскалации украинского конфликта, «вероятно, с прямым вмешательством НАТО».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.