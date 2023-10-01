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Россиянка Кудерметова стала победительницей теннисного турнира в Токио

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Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова 1 октября обыграла американку Джессику Пегулу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу россиянки, которая на турнире получила восьмой номер посева. Ее соперница из США выступала под вторым номером. В четвертьфинале Кудерметова обыграла польскую теннисистку Игу Свентек, которой был присвоен первый номер посева.

В числе наград Кудерметовой эта награда является вторым титулом WTA в одиночном разряде. В апреле 2021 года россиянка одержала победу на соревнованиях в Чарльстоне, штат Южная Каролина, США, которые проводятся на грунте.

Токийский турнир относится к категории WTA 500 и проходит на покрытии «хард». Призовой фонд данных соревнований составляет сумму свыше $780 тыс. В прошлом 2022 году чемпионкой стала россиянка Людмила Самсонова.

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17 сентября сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев стал победителем второго этапа выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown, проходившего в немецком Франкфурте-на-Майне. 25-летний россиянин обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.

Матчи Ultimate Tennis Showdown прошли 15 и 17 сентября. Теннисисты сыграли матчи по четыре четверти, длившиеся восемь минут каждая. Третий этап пройдет с 1 по 3 декабря в Сеуле.

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