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Лидер КНДР поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

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Фото: REUTERS/KCNA
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Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина по случаю 74-й годовщины образования Китая, отправив поздравительную телеграмму. Об этом 1 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В телеграмме подчеркнуто, что за последние 10 лет КПК (Коммунистическая партия Китая. — Ред.) во главе с товарищем Си Цзиньпином под знаменем идей социализма с китайской спецификой в новую эпоху сплотила и воодушевила всю партию и народ, в результате чего достигла примечательных успехов в свершении дела партийного и государственного строительства», — проинформировало агентство.

В отправленной телеграмме также сообщалось, что в Северной Корее рады всем успехам Китая как своим. Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян и Пекин «всегда и неизменно поддерживали друг друга на длительном пути защиты и прославления социализма». Также он выразил уверенность в том, что под лидерством Си Цзиньпина страна достигнет новых успехов в построении современного социалистического государства.

«Буду прилагать вместе с генеральным секретарем активные усилия к укреплению и развитию корейско-китайских отношений дружбы, вступивших в новый исторический период, в соответствии со стремлением и чаянием народов двух стран», — привело агентство слова лидера КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ын пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и еще больших успехов в работе, Китаю — вечного процветания, а народу страны — счастья.

Встреча на уровне: Владимир Путин посетит Китай в октябре
Как МИД КНР готовит почву для переговоров президента России и Си Цзиньпина

Российский президент Владимир Путин также поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР. Он также отметил, что отношения между РФ и КНР носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По словам Путина, Москва и Пекин плодотворно сотрудничают на всех направлениях, эффективно координируют усилия в международных делах.

Ранее, 20 сентября, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что руководство Китая намерено продолжать и расширять взаимодействие с РФ, укрепляя позиции обеих сторон на международной арене.

В свою очередь президент РФ на встрече с Ван И отметил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций в вопросах формирования многополярного миропорядка. С его слов, это подтверждается последним визитом Си Цзиньпина в Россию, который дал импульс развитию двусторонних отношений.

1 сентября Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином. Лидер КНР лично многое делает для развития российско-китайских отношений и связей, подчеркнул Путин.

Председатель КНР находился с государственным визитом в России 20–22 марта. В ходе него китайский лидер выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Президент РФ между тем заявил, что переговоры прошли конструктивно.

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