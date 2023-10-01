Журналист из США призвал Запад начать «играть вдолгую»

США и их союзникам следует использовать тактику президента России Владимира Путина на Украине и «играть вдолгую». Об этом 29 сентября написал обозреватель The Washington Post Ричард Нельсон.

Обозреватель считает, что украинский кризис напомнил о необходимости строить долгосрочные стратегии, как это было во времена холодной войны. Он подчеркнул важность сопоставления сильных сторон страны со слабостями противника.

По мнению Нельсона, российский лидер прекрасно осознает всю опасность нетерпения, которым обладают демократии, так как обычно предпочитают выбирать очень быстрые варианты.

Как отметил журналист, только поддержка со стороны США и других западных стран позволит Киеву противостоять России. Однако он указал на то, что Америка не особенно настроена помогать Украине. Такой подход Нельсон называл неверным и призвал начать «играть вдолгую».

Ранее, 1 октября, президент США Джо Байден выступил против прекращения финансовой помощи Киеву, назвав такую политику «недопустимой». Он призвал спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти внести на рассмотрение законопроект о дополнительном выделении средств Украине, так как краткосрочный проект бюджета правительства, принятый 30 сентября, не включает такую статью расходов.