Пожар произошел на продуктовом складе в Нижнем Новгороде

Продуктовый склад загорелся в Нижнем Новгороде. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что возгорание произошло на улице Коновалова. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 3100 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

На данный момент спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении пожара задействованы 137 человек и 34 единицы техники. Ведется разборка и проливка конструкций здания.

Ранее, 30 сентября, пожарные ликвидировали огонь в селе Хутрах в Дагестане, где загорелось более двух десятков зданий. Площадь пожара составила около 800 кв. м. Часть металлических конструкций обрушилась, от некоторых домов остались одни руины.