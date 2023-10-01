Байден: США ни при каких условиях не могут допустить прекращения поддержки Киева

После принятия проекта временного финансирования американского правительства президент США Джо Байден заявил о недопустимости прекращения поддержки Украины со стороны Вашингтона «ни при каких обстоятельствах». Об этом 30 сентября сообщили в заявлении Белого дома.

«Хотя спикер [палаты представителей Кевин Маккарти] и подавляющее большинство конгресса твердо поддерживают Украину, в данном соглашении нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать эту поддержку. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана», — сказал Байден.

Ожидается, что Маккарти будет «полностью привержен» политике финансовой поддержки киевских властей, которая очень нужна Киеву «в этот критический момент», добавил американский лидер.

Нижняя палата конгресса США одобрила проект финансирования американского правительства сроком на 45 дней ранее в этот же день. Проект был разработан членами Республиканской партии. Более чем две трети палаты выразили поддержку законопроекту, а именно 335 законодателей за и 91 против.

Затем программа краткосрочного бюджета была поддержана в сенате. Отмечалось, что проект будет полностью утвержден в случае подписания соответствующего документа Байденом до 1 октября.

Данное решение позволит избежать правительственного шатдауна (приостановки работы правительства), означающего невыплату миллионам госслужащих и военных заработной платы. Помимо этого, федеральные программы — от некоторых проверок безопасности пищевых продуктов и до фондов по уходу за детьми — также резко прекратят работу.

В этот проект не включена финансовая помощь Украине, за которую выступали демократы. Белый дом призвал Маккарти рассмотреть отдельный законопроект, который будет предусматривать выделение средств на нужды Киева.