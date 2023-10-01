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Байден: США ни при каких условиях не могут допустить прекращения поддержки Киева

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После принятия проекта временного финансирования американского правительства президент США Джо Байден заявил о недопустимости прекращения поддержки Украины со стороны Вашингтона «ни при каких обстоятельствах». Об этом 30 сентября сообщили в заявлении Белого дома.

«Хотя спикер [палаты представителей Кевин Маккарти] и подавляющее большинство конгресса твердо поддерживают Украину, в данном соглашении нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать эту поддержку. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана», — сказал Байден.

Ожидается, что Маккарти будет «полностью привержен» политике финансовой поддержки киевских властей, которая очень нужна Киеву «в этот критический момент», добавил американский лидер.

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Нижняя палата конгресса США одобрила проект финансирования американского правительства сроком на 45 дней ранее в этот же день. Проект был разработан членами Республиканской партии. Более чем две трети палаты выразили поддержку законопроекту, а именно 335 законодателей за и 91 против.

Затем программа краткосрочного бюджета была поддержана в сенате. Отмечалось, что проект будет полностью утвержден в случае подписания соответствующего документа Байденом до 1 октября.

Данное решение позволит избежать правительственного шатдауна (приостановки работы правительства), означающего невыплату миллионам госслужащих и военных заработной платы. Помимо этого, федеральные программы — от некоторых проверок безопасности пищевых продуктов и до фондов по уходу за детьми — также резко прекратят работу.

В этот проект не включена финансовая помощь Украине, за которую выступали демократы. Белый дом призвал Маккарти рассмотреть отдельный законопроект, который будет предусматривать выделение средств на нужды Киева.

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