Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов призвал украинцев проснуться и восстать против властей Киева и его западных партнеров. Об этом 1 октября он сказал «РИА Новости».

«Эта власть (Киев и представители союзных стран. — Ред.), по сути, делает всё для того, чтобы украинцы перестали быть идентичностью на этой земле. Надо, я так полагаю, украинцам хорошенько подумать, проснуться, встать в один ряд для того, чтобы сперва убрать эту власть, а потом встать с нами плечом к плечу, для того чтобы победить этот Запад, который пытается их погубить», — заявил Алаудинов.

Боец отметил, что граждане Украины должны обратить свое внимание на российский народ и выбрать его. Командир «Ахмата» также подчеркнул, что задача России — помочь украинцам полностью очнуться, вернуться «в наше братское лоно, чтобы мы стали одной семьей», а также снова продолжить совместно бороться за ценности, «ниспосланные Богом».

Ранее, 26 сентября, об отсутствии результатов в продвижении ВСУ рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. При этом он подчеркнул растущую мощь российской армии за счет совершенствования подготовки войск и нового вооружения.

Как рассказал 3 сентября командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, украинские военные находятся в тяжелом положении, при этом неудачи ВСУ на поле боя также оборачиваются имиджевыми потерями как для киевского режима, который не может похвастаться какими-либо достижениями, так и для Запада. Киев получил оружие, собрал около 60 тыс. человек, но безвозвратные потери ВСУ уже составляют свыше 40 тыс. военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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