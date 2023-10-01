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Политолог заявил о возможном влиянии украинских беженцев на политику Польши

Политолог Кулик: украинцы с гражданством Польши будут влиять на ее политику
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Фото: Global Look Press/Karol Serewis
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Украинский политолог Виталий Кулик 30 сентября заявил, что беженцы с Украины после получения гражданства Польши смогут влиять на политику страны.

«Такая проблема, а точнее возможность, появляется и в других странах, ведь срок получения гражданства нашими эмигрантами составляет до пяти лет. И тогда мы получим как минимум несколько сотен тысяч польских граждан украинского происхождения, к которым придется относиться серьезно, потому что они будут избирателями», — его слова приводит польский портал Kresy.pl.

Как отметил политолог, в таком случае может сложиться ситуация с десятками тысяч украинцев в Канаде и несколькими сотнями тысяч беженцев с Украины в Германии.

При этом нужна «политическая консолидация» украинского сообщества в Польше, чтобы оно могло лоббировать интересы Киева, для этого ему необходимо сотрудничать с какой-либо политической силой.

По мнению политолога, при таких условиях в Польше появится политическая группа, защищающая интересы украинцев. Кулик указал, что «игра станет интереснее», когда у Киева «появится лоббист, партнер, политический союзник».

Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна «воспользоваться моментом» и использовать растущие противоречия между европейскими странами в своих интересах.

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Ранее, 2 августа, политолог Кирилл Аверьянов выразил мнение, что перед выборами в парламент антиукраинские заявления в Польше будут звучать всё чаще, из-за того что на украинских беженцев правительство распространило те же социальные гарантии, что есть у поляков.

Согласно результатам июльского опроса IRCenter и агентства Newseria, каждый третий поляк считает, что беженцы с Украины отбирают у них работу, места в медучреждениях и школах.

5 июля польский журналист Макер Галаш заявил, что открыв границы для беженцев с Украины, власти Польши распахнули ворота в ад. Он считает, что украинцы ездят из страны в страну ради получения льгот, что можно назвать мошенничеством.

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