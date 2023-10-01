ВСУ за сутки потеряли более двух взводов на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились более двух взводов пехоты на купянском направлении. Об этом 1 октября сообщил ТАСС начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, две боевые бронированные машины «Козак», — сказал он.

Как уточнил Зыбинский, оперативно-тактическая авиация Западной группировки войск двумя ударами авиации поразила пункты временной дислокации 44-й механизированной бригады и подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ на территории Чернещины Харьковской области.

Помимо этого, экипажами ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и самолетами штурмовой авиации было нанесено 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы противника, а также по вооружению и военной технике 14-й, 32-й механизированных бригад 40-го стрелкового батальона и подразделений теробороны (территориальной обороны) на территориях Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» и минометный расчет в районах Песчаное, Крахмальное, Колодези», — добавил он.

Ранее, 29 сентября, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ испытывают трудности с поставками боеприпасов, провизии и медикаментов для своих подразделений восточнее Оскольского водохранилища на купянском направлении.

В этот же день сообщалось, что российская авиация ударила по подразделениям украинской армии на купянском направлении. Кроме того, по словам Зыбинского, потери ВСУ на купянском направлении составили до роты живой силы, один пункт боепитания и один пикап.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».