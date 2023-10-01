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Группировка «Центр» уничтожила 50 боевиков ВСУ

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук 1 октября рассказал, что российские военные ликвидировали 50 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе из радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

«На краснолиманском направлении в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Савчук, потери противника составили более 50 боевиков. Также российские военные уничтожили боевую бронированную машину и пикап ВСУ.

По словам начальника пресс-центра группировки, средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Лелека-100».

Кроме того, Савчук указал, что тактической авиационной группой нанесены удары по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское.

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Накануне Савчук сообщил, что российские военные нанесли авиаудары по двум пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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