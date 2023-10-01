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Кинолог рассказал о причинах неприятного запаха от собак

Кинолог: собаки начинают плохо пахнуть из-за неправильного ухода или проблем со здоровьем
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Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев
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Сильный неприятный запах от собак может свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем четвероногого. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в разговоре с «РИА Новости» 1 октября.

«Есть, конечно, определенные породы, которым присущ сильный запах. Это происходит из-за того, что кожные железы выделяют больше пахучего секрета. Но если запах от собаки усиливается и становится неприятным, то здесь нужно обратить внимание на состояние здоровья питомца», — объяснил кинолог.

Голубев уточнил, что здоровые животные обычно не источают резкие, скверные запахи.

Тем, кто хочет завести себе собаку, но не готов мириться со зловониями, он порекомендовал присмотреться к декоративным породам.

Кинолог отметил, что есть породы, шерсть которых очень близка к структуре человеческого волоса, поэтому они вообще не издают раздражающего запаха.

По его словам, питомцы с длинной шерстью, но без подшерстка пахнут меньше, так как именно подпух пропитывается слоем кожного жира. Однако длинная шерсть может впитать и другие посторонние запахи.

Среди нарушений, вызывающих изменения запаха, Голубев назвал ожирение, гормональный сбой и несбалансированный рацион. Например, лучше не кормить собаку со стола, а учитывать ее индивидуальные потребности.

Если животное все-таки приобрело неприятный запах, начать следует с исключения проблем с пищеварением, кожей, ушами, зубами и глазами. Необходимо начать более тщательно отслеживать рацион, закрывая все энергетические потребности питомца.

«После этого пересмотрите уход за собакой: подберите подходящие средства и аксессуары. Основной уход за питомцем должен включать мытье, расчесывание и стрижку (если это необходимо). Частота гигиенического мытья определяется с учетом породных особенностей питомца. Не забывайте и о гигиене полости рта, следите за чистотой глаз и ушей. Кроме того, регулярно чистите места, где отдыхает собака: стирайте и протирайте лежаки, чаще меняйте подстилки», — сказал президент РКФ.

Породы собак, которые, по мнению эксперта, меньше всего пахнут, — йоркширский терьер, ши-тцу, папильон.

Кинолог обратил внимание, что важно в целом подбирать правильный уход за питомцами, учитывая породу, длину и густоту шерсти, индивидуальные особенности животного.

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Ранее, 17 сентября, Голубев рассказал об особенностях выбора одежды для четвероногих в осенний период. Собаководам рекомендуется следить, чтобы животное не мерзло, выходило гулять хотя бы раз в сутки, а прогулки проходили комфортно и безопасно.

Он напомнил, что опасность подцепить клещей или блох пока никуда не ушла. Необходимо продолжать обрабатывать питомцев от паразитов.

При подборе костюмов для прогулки в первую очередь нужно исходить из удобства для собаки, чтобы движения не были скованными, а дополнительные детали не натирали кожу.

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