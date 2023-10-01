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Врач назвала основные причины появления отеков

Врач Малиновская предупредила о риске развития отеков на фоне приема стероидов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Одной из основных причин появления отеков может быть прием стероидов. Об этом 1 октября рассказала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Отеки — не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, указывающий на то или иное отклонение. Скопление избыточной жидкости в организме обычно заметно на лице, руках или ногах. О других отеках может свидетельствовать значительное увеличение веса», — пояснила врач.

Малиновская объяснила, что большое содержание соли в пище, а также долгое пребывание в одном положении, например, за компьютером, также могут спровоцировать появление отеков.

По словам эксперта, отеки часто появляются во время ПМС и беременности, кроме того, они могут стать следствием приема ряда препаратов, в частности стероидов и медикаментов, снижающих давление.

«Появление отеков может быть признаком серьезной патологии: сердечной недостаточности, воспаления печени, нарушения работы почек, хронической венозной недостаточности, заболевания щитовидной железы», — резюмировала специалист.

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