Врач назвала основные причины появления отеков

Одной из основных причин появления отеков может быть прием стероидов. Об этом 1 октября рассказала в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Отеки — не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, указывающий на то или иное отклонение. Скопление избыточной жидкости в организме обычно заметно на лице, руках или ногах. О других отеках может свидетельствовать значительное увеличение веса», — пояснила врач.

Малиновская объяснила, что большое содержание соли в пище, а также долгое пребывание в одном положении, например, за компьютером, также могут спровоцировать появление отеков.

По словам эксперта, отеки часто появляются во время ПМС и беременности, кроме того, они могут стать следствием приема ряда препаратов, в частности стероидов и медикаментов, снижающих давление.

«Появление отеков может быть признаком серьезной патологии: сердечной недостаточности, воспаления печени, нарушения работы почек, хронической венозной недостаточности, заболевания щитовидной железы», — резюмировала специалист.

Накануне старший врач-терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева призвала обратить внимание на самочувствие при ухудшении состояния во время магнитных бурь. Отмечается, что при этом явлении некоторые люди наблюдают такие симптомы, как головные боли, бессонница, повышенная утомляемость, изменение аппетита, раздражительность и нарушения сердечно-сосудистой системы.

Ранее, 27 сентября, врач-кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал людям с заболеваниями поберечь себя во время магнитных бурь. По его словам, определенные природные явления влияют на людей, у которых имеются кардиологические или почечные заболевания. В такое время стоит избегать физических нагрузок, ограничить употребление алкоголя, кофе, не курить, а также раньше ложиться спать.