Актер Александр Липов из «Республики ШКИД» умер на 83-м году жизни
Российский актер Александр Липов скончался на 83-м году жизни. Об этом 30 сентября сообщили в Орловском муниципальном драматическом театре «Русский стиль» им. М.М. Бахтина.
Как отметили в театре, все, кто был знаком с Липовым, запомнят его как прекрасного актера, интересного собеседника, человека большой мудрости и тонкой души, который был готов в любой момент прийти на помощь и поддержать.
Прощание с актером пройдет 1 октября в 11:00 по адресу: Наугорское шоссе 27А, прощальный зал №1.
Липов 35 лет работал на киностудии «Ленфильм». Известность ему принес фильм «Республика ШКИД». Также Липов снялся в таких картинах, как «Разрешите взлет!», «Вариант «Омега», «Блокада», «Макар-следопыт» и других. Кроме того, актер озвучил и сдублировал более 400 ролей. Липов был награжден знаком «Почетный кинематографист России».