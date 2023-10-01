Синоптики пообещали москвичам кратковременный дождь 1 октября

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до +17 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 1 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6.

Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 745–746 мм ртутного столба.

Ранее, 29 сентября, Вильфанд отметил максимально близкую к рекордным значениям погоду в Москве. Воздух прогрелся до +23,2 градуса, на 0,1 градус меньше рекорда. После такого теплого дня в столицу постепенно начнет приходить холод.

26 сентября главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что сентябрь в этом году оказался аномальным сразу по двум пунктам. Сентябрь в Москве стал рекордсменом по теплу и дефициту осадков.

В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.