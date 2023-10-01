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Захарова: Блинкен позволил себе соврать о трагедии в Бабьем Яре

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по поводу заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что СССР якобы замалчивал историю о трагедии в Бабьем Яре. Об этом 30 сентября она написала в своем Telegram-канале.

«Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны — о расстреле мирного населения советского Киева 29–30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр», — указала Захарова.

Блинкен 29 сентября в соцсети X (бывш. Twitter) написал о трагедии в Бабьем Яре. Он напомнил, что 82 года назад нацистами были убиты примерно 34 тыс. евреев в Бабьем Яре. Затем он добавил, что «Советы похоронили эту историю», которой, по его мнению, в настоящее время манипулирует Москва ради обеспечения прикрытия злоупотреблений России на Украине.

В ответ на это Захарова назвала слова Блинкена «самой вопиющей ложью» и подчеркнула его ошибку, которую он допустил во фразе «Советы похоронили эту историю». Она обратила внимание на то, что именно СССР среди всех стран столь последовательно обвинял национал-социализм в преступлениях холокоста.

«Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что это мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии! С другой стороны, ну а что мы хотим от госсекретаря США, который был объявлен израильским изданием одним из самых влиятельных евреев в мире в прошлом году, но который не нашел слов осуждения чествованию нациста в канадском парламенте?» — написала она.

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До этого, 19 сентября, российское внешнеполитическое ведомство опубликовало рассекреченные материалы НКВД и МГБ СССР, которые раскрывали роль Германии в становлении и развитии украинского национализма.

Тогда же в беседе с «Известиями» политолог Алексей Кочетков отметил, что на Украине уже достаточно долгое время яро продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, который связан, прежде всего, с пересмотром итогов Второй мировой войны. По словам политолога, официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов в годы Второй мировой войны.

5 сентября российский лидер Владимир Путин назвал отвратительным тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Президент России также подчеркнул, что Зеленского, являющегося этническим евреем, поставили страны Запада с целью прикрытия античеловеческой сущности киевского режима.

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