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Сюжет:

В Германии предрекли спад контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Гади: контрнаступление ВСУ идет на спад
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приближается к фазе замедления. Об этом написали в немецком издании Der Spiegel со ссылкой на военного эксперта Франца Штефана Гади.

«В ближайшее время мы будем наблюдать снижение активности контрнаступления Украины, то есть уменьшение артиллерийских выстрелов и снижение темпа. Контрнаступление приближается к кульминационному пункту, после которого ВСУ не смогут эффективно атаковать», — отметил он.

Также военный эксперт отметил, что у украинских боевиков не получилось достичь тактического прорыва на фронте. Помимо этого, добавил Гади, для успешных атак ВСУ нужно использовать все имеющиеся резервы, но у Киева они сильно истощены ввиду продолжающихся несколько месяцев боев.

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29 сентября геополитический и военный аналитик Драго Боснич заявил, что Пентагон запаниковал из-за того, что на Украине горит дорогостоящее оружие, предоставленное НАТО. Исследователь объяснил, что в иностранных СМИ пытались воссоздать видимость того, что западное вооружение превосходит российское. Однако, по мнению аналитика, такое утверждение можно назвать ложью, ведь оружие НАТО не помогает Украине достичь успеха в реализации контрнаступления.

Ранее, 26 сентября, об отсутствии результатов в продвижении ВСУ рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. При этом он подчеркнул растущую мощь российской армии за счет совершенствования подготовки войск и нового вооружения.

23 сентября американские СМИ отметили, что Украина может провалить контрнаступление на южном фронте и не сможет сузить сухопутный мост между Крымом и российской границей. Минные поля, созданные ВС РФ, стали серьезным препятствием в осуществлении операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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