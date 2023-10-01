Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Киеве
Сильный взрыв с последовавшим пожаром произошел в Деснянском районе Киева. Об этом 1 октября сообщило украинское издание «Страна.ua».
При этом причина взрыва не уточняется. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Накануне сообщалось, что шесть человек, включая двоих детей, пострадали в результате взрыва и последующего возгорания на нефтепроводе в Ивано-Франковской области на западе Украины.
20 сентября в Кременчуге Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. До возгорания в районе объекта были слышны взрывы.