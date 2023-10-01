На юге Москвы нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями
Прокуратура Москвы 1 октября сообщила об обнаружении тел двух мужчин с ножевыми ранениями.
Отмечается, что тела были найдены в квартире жилого дома на улице Маршала Захарова.
По предварительной информации, мужчины распивали алкоголь, ножевые ранения в ходе ссоры нанес их знакомый. В настоящее время он задержан.
На контроле прокуратуры находится принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и привлечение злоумышленника к уголовной ответственности.
Ранее, 27 сентября, на юго-востоке Москвы трое мужчин из-за дорожного конфликта напали с ножами на семейную пару в автомобиле. В настоящий момент нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).