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На юге Москвы нашли тела двух мужчин с ножевыми ранениями

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Фото: t.me/moscowproc
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Прокуратура Москвы 1 октября сообщила об обнаружении тел двух мужчин с ножевыми ранениями.

Отмечается, что тела были найдены в квартире жилого дома на улице Маршала Захарова.

По предварительной информации, мужчины распивали алкоголь, ножевые ранения в ходе ссоры нанес их знакомый. В настоящее время он задержан.

На контроле прокуратуры находится принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и привлечение злоумышленника к уголовной ответственности.

Ранее, 27 сентября, на юго-востоке Москвы трое мужчин из-за дорожного конфликта напали с ножами на семейную пару в автомобиле. В настоящий момент нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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