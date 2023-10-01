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Экс-советник МИД РФ прокомментировал скандал вокруг нациста в Канаде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Советник 1-го класса МИД России в отставке Александр Афанасьев 30 сентября прокомментировал в беседе с «Известиями» скандал вокруг приглашения в канадский парламент нациста.

«Вдруг все поняли, как далеко Запад зашел в игре с Украиной», — сказал он.

По его словам, США не в первый раз прибегают к подобным «зверским» методам ведения внешней политики.

Как отметил Афанасьев, тот факт, что США, по существу, привели к власти Адольфа Гитлера, всячески скрывается.

«Они везде, во всем опираются не просто на радикальные элементы, а на изуверские элементы», — объяснил он.

Также Афанасьев добавил, что эти подконтрольные американцам изуверские режимы в какой-то момент выходят из-под контроля — именно так произошло и с Гитлером, и с «Талибаном» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

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23 сентября 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция», пригласили на заседание парламента Канады, на которое также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Украинский президент вместе с другими присутствовавшими аплодировал бывшему бойцу.

На следующий день спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.

Позднее, 28 сентября, посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал подвергнуть уголовному преследованию бывшего бойца СС. По его мнению, такие люди не должны принимать участие в общественной жизни.

Также в парламенте Канады заявили о позоре Трюдо из-за чествования нациста. Премьер-министр Канады вел себя некорректно, когда попытался отмолчаться после скандала и переложить ответственность на других. Кроме того, Трюдо выдвинули обвинения в связи с тем, что он попросил своих сторонников взять на себя вину вместо него.

В этот же день зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» заявил, что после чествования участника дивизии СС «Галиция» власти Канады должны извиниться перед Россией, а также перед всеми странами, пострадавшими от действий фашистов.

Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов 29 сентября заявил, что скандал вокруг приглашения в канадский парламент нациста стал уроком для искажающих историю.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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