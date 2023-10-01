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В США начали расследование против включившего пожарную тревогу конгрессмена

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Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de
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Комитет по административным вопросам палаты представителей конгресса США начал расследование после того, как конгрессмен-демократ Джамал Боуман на заседании по принятию проекта продления финансирования федерального правительства включил пожарную тревогу, не имея на то веских причин. Об этом 30 сентября заявил председатель комитета Брайан Стайл в своем аккаунте в сети X (бывш. Twitter).

«Сегодня утром конгрессмен Джамал Боуман включил пожарную сигнализацию в здании Кэннона. Проводится расследование, по какой причине он ее включил», — говорится в сообщении.

Консервативные издания США высказали предположение о том, что демократ таким образом пытался выиграть время, чтобы дать больше времени своим сторонникам по партии, чтобы они ознакомились с текстом поправок к проекту временного бюджета.

Как сообщает издание The Independent, спикер палаты представителей Кевин Маккарти настоял, что подобное нарушение является неподобающим для члена конгресса, и потребовал проведения дополнительного расследования.

Начальник штаба Боумана Сара Идриссо попыталась оправдать его действия, написав сообщение в своем аккаунте в сети X. По ее словам, демократ очень спешил на срочное голосование и мог нажать сигнализацию случайно. Идриссо добавила, что политик сожалеет об инциденте.

В прошлом Боуман работал в школе и, по утверждениям The Independent, наверняка знал принципы работы пожарной сигнализации.

По законам американского округа Колумбия, где всё произошло, ложное включение пожарной сигнализации наказывается лишением свободы до шести месяцев.

Здание Кэннона, где проводилось заседание, — старейшая постройка американского конгресса. Она используется палатой представителей для проведения заседаний.

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Ранее, 30 сентября, республиканцы спрогнозировали приостановку работы правительства США на две недели. В случае шатдауна более 820 тыс. федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, то есть они не смогут выйти на другую работу, притом что заработная плата не будет перечислена.

Подготовка к возможной процедуре началась 22 сентября. По законам США правительство обязано уйти на вынужденные каникулы в случае отсутствия договоренностей законодателей о продлении финансирования.

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