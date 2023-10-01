В Саратове возбудили дела из-за попавшего в больницу с тяжелой болезнью мальчика

Следователи в Саратове возбудили несколько уголовных дел из-за ребенка, попавшего в больницу с тяжелым заболеванием, вызванным недоеданием и антисанитарией. Об этом 30 сентября сообщило областное управление Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

Уголовное расследование ведется в отношении матери мальчика за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), а также в отношении сотрудницы полиции, которая проводила проверку неблагополучной семьи в результате инцидента. Она обвиняется по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Необходимые условия воспитания — санитарно-гигиенические условия и уход, приобретение необходимого количества продуктов — 31-летняя женщина не обеспечивала на протяжении нескольких лет, с 2017 по 2023 год. В больницу семья ни разу не обращалась. Сейчас у 11-летнего ребенка диагностировали тяжелое заболевание, ему оказывается медицинская помощь.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в отношении женщин ведутся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В региональной прокуратуре уточнили, что ребенок является инвалидом.

Ранее, 29 сентября, прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении матери, закрывшей двух своих малолетних детей одних в квартире в Москве на сутки. Дети остались без еды и одежды. В полицию женщина пришла сама. Ей грозит обвинение по ст. 125 УК РФ за оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству.