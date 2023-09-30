Захарова указала на ложь Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии в Бабьем Яре. Об этом 30 сентября она написала в своем Telegram-канале.

«Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29–30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр», — указала Захарова.

Ранее, 29 сентября, американский госсекретарь в соцсети X (бывш. Twitter) написал о трагедии в Бабьем Яре.

«Восемьдесят два года назад нацисты убили 34 тыс. евреев в Бабьем Яре. Советы похоронили эту историю, которой сегодня правительство [российского президента Владимира] Путина манипулирует, чтобы обеспечить прикрытие злоупотреблений России на Украине», — заявил Блинкен.

Дипломат назвала эти слова Блинкена «самой вопиющей ложью» и отметила его ошибку, которая заключается во фразе «Советы похоронили эту историю».

«Ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз. <...> Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что это мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии! С другой стороны, ну а что мы хотим от госсекретаря США, который был объявлен израильским изданием одним из самых влиятельных евреев в мире в прошлом году, но который не нашел слов осуждения чествованию нациста в канадском парламенте?» — написала она.

Ранее, 19 сентября, МИД РФ опубликовал рассекреченные материалы НКВД и МГБ СССР, раскрывающие роль Германии в становлении и развитии украинского национализма.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» политолог Алексей Кочетков заметил, что на Украине уже много лет активно продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны. По его словам, официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов в годы Второй мировой войны.

5 сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Российский лидер также добавил, что Зеленского, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.