Минобороны РФ: ударом «Искандеров» уничтожен эшелон с бронетехникой ВСУ

Минобороны РФ 30 сентября сообщило, что российские военные нанесли удар ракетами комплекса «Искандер» по эшелону с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что российские разведчики обнаружили место погрузки бронетехники 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области.

«Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар», — указали в военном ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что возле Курахово на донецком направлении ударом «Искандера» удалось поразить район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Противник понес потери в личном составе, технике и боеприпасах.

Ранее, 11 сентября, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала работу российской армии при помощи ракетного комплекса «Искандер». По ее словам, ракета, выпущенная из «Искандера», способна пролететь до 500 км и даже на таком расстоянии поразить цель с точностью до сантиметра, а дальность и высокая точность позволяют уничтожать любые объекты противника, будь то танки или склады боеприпасов.

16 августа гендиректор научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КМБ) Сергей Питиков сообщил об увеличении объемов производства ракет для комплекса «Искандер» с начала специальной военной операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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