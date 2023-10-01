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Депутат из Эстонии выступил против участия россиян в местных выборах

Депутат Эстонии: россияне и белорусы не должны принимать участия в выборах
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Граждане России и Белоруссии не должны участвовать в выборах депутатов местных самоуправлений. Об этом 30 сентября сообщило местное издание ERR.

«Эстонию должны строить граждане Эстонии», — сказал реформист и депутат парламента Эстонии Пяртель-Пеэтер Пере.

Он допустил, что право голосовать могли бы сохранить лица без гражданства. Однако граждане страны, которая по мнению депутата развязала конфликт, не могут принимать участие в решении судьбоносных для Эстонии вопросов.

«Здесь у нас должна быть черно-белая позиция», — считает Пере.

С точки зрения юридических аспектов он подчеркнул, что это может быть спорным моментом. Однако речь не идет о полном лишении права голоса, а о приостановке на время ведения боевых действий между странами. Таким образом, противоречия Конституции страны отсутствуют.

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Ранее, 26 сентября, эстонские власти заявили о намерении называть российский Калининград Кенигсбергом. Подобное предложение было выдвинуто Консервативной народной партией страны.

Вернуться к историческому названию эстонцы хотят и в отношении города Кингисепп (Ленинградская область). Старый вариант — Ямбург или Ям.

Вместе с тем 27 сентября местный парламент не принял поправки к закону о применении строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе, устанавливающие запрет на существование советской символики в публичном пространстве.

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