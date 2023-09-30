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Авиация коалиции США за сутки шесть раз создала опасные ситуации в Сирии

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Фото: REUTERS
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Самолеты и беспилотники так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки шесть раз создали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом 30 сентября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-16 и парой истребителей Rafale коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — сказал он.

По информации контр-адмирала, также за сутки службы зафиксировали шесть случаев нарушения со стороны американской коалиции протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Ранее, 27 сентября, Кулить сообщал о 19 нарушениях в небе Сирии со стороны коалиции США. Он отмечал, что авиация продолжает создавать опасные ситуации в воздушном сирийском пространстве.

Накануне сообщалось, что авиация американской коалиции создала опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии в районе Эт-Танф шесть раз. Кулить также отметил семь случаев нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые касаются несогласованных с российской стороной полетов беспилотников.

До этого, 25 сентября, контр-адмирал заявил о 18 нарушениях воздушного пространства в Сирии со стороны коалиции. По его словам, зафиксировано девять нарушений тремя парами истребителей F-16 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C и девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года.

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