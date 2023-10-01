NYT узнала о сокращении поставок китайских дронов на Украину

Китайские компании сократили поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и комплектующих на Украину. Об этом 30 сентября написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на торговые данные, украинских производителей аппаратов и их операторов.

Отмечается, что снижение поставок было принято в связи с введением 1 сентября в Китае контроля за экспортом дронов.

По информации издания, китайские компании, которые еще готовы отправлять Украине дроны, настаивают на использовании сложных торговых сетей. В связи с этим некоторые покупатели вынуждены провозить контрабандой или одалживать у знакомых из-за рубежа компоненты для беспилотников.

NYT указывает, что за первую половину 2023 года китайские компании поставили на Украину беспилотников и комплектующих на сумму чуть более $200 тыс.

При этом, по информации британского Королевского института объединенных служб, Украина теряет примерно 10 тыс. БПЛА в месяц.

Как сообщает газета, заменить китайские дроны довольно проблематично, по предварительным признакам, Украина находит запчасти из Европы, США и других стран для некоторых продвинутых беспилотников.

Ранее, 1 августа, Китай решил на два года ограничить экспорт комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и дронов гражданского назначения. Отмечалось, что данные меры связаны с опасением, что высокотехнологичные модели беспилотников могут быть использованы в военных целях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.