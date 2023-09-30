ЦСКА на своем поле обыграл «Балтику» в матче десятого тура РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА 30 сентября на своем поле обыграл «Балтику» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом в ворота «Балтики» отличился нападающий ЦСКА Виктор Давила. Этот мяч стал для чилийца дебютным за ЦСКА.

Московский клуб прервал пятиматчевую серию без побед в РПЛ. На счету ЦСКА 16 очков, команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» с семью очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 8 октября. «Балтика» 7 октября на своем поле встретится с «Оренбургом».

Ранее, 24 сентября, футболисты московского ЦСКА в матче девятого тура РПЛ сыграли вничью с соперниками из команды «Ростов». Встреча завершилась со счетом 3:3.