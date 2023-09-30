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Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов посетил образовательный центр «Галактика» в Самарской области 30 сентября и поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией.

«Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов — Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей — с Россией», — сказал Кравцов.

Министр напомнил, что год назад был подписан договор о воссоединении, и этот факт прописан в новом учебнике истории для одиннадцатиклассников. Затем он прочитал отрывок из пособия, в котором говорится о спецоперации.

Кроме того, Кравцов осмотрел школу: бассейн, тренажерные залы и другие пространства. Он также подчеркнул, что эта школа является одной из первых, где появился театр.

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В этот же день в Москве на Красной площади также состоялся митинг-концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. На главной площади столицы собрались тысячи россиян с флагами России. Туда также приехали жители Макеевки, Горловки и Донецка. Они отмечают, что хотели и долго ждали этого события.

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении отметил, что регионы проявили мужество и непреклонный характер, хотя их пытались запугать. Путин также поблагодарил всех граждан страны за сплоченность и патриотический настрой.

28 сентября российский лидер подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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